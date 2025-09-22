Gli spogliatoi

Che L’Aquila sia più forte del Castelfidardo è risaputo, ma mister Stefano Cuccù si rammarica per non essere la propria squadra riuscita a sfruttare una ripartenza nel primo tempo ancora sullo 0-0. ‘’Il rammarico forse più grande è aver gestito malissimo una ripartenza nel primo tempo che ci avrebbe portato sull’1-0. Se l’attaccante avesse scaricato all’esterno eravamo In tre davanti al portiere. Quindi era una potenziale occasione importante, gestita male, come spesso ci capita’’.

Poi nel giro di neanche una decina di minuti L’Aquila l’ha chiusa. ‘’Sapevamo che era una partita molto difficile, l’organico dell’Aquila è assolutamente di primo livello, sapevamo di soffrire, abbiamo sofferto, tenuto botta per una mezz’ora, poi la qualità degli avversari è venuta fuori e abbiamo fatto tanta fatica. Purtroppo i primi cenni di disappunto verso il compagno sono stati deleteri, quindi abbiamo commesso errori che non ci possiamo permettere. Noi dobbiamo correre dal primo all’ultimo minuto, lottare, fare il massimo, tutti. Se uno sbaglia l’altro deve recuperare assolutamente’’.

Terza sconfitta di fila per il Castelfidardo che si è presentato contro l’Aquila senza Paramatti (squalificato) e Palumbo e con Morais in panchina. Mercoledì turno infrasettimanale, a Notaresco.

m. c.