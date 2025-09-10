Gli stabilimenti chiudono, ma la sosta si paga

L’allerta meteo anticipa l’autunno, ma i parcheggi sul lungomare resteranno a pagamento fino al 30 settembre. L’ultimo week-end prima dell’inizio della scuola segna per molti la fine della stagione balneare, anticipata dal maltempo previsto già per la giornata di oggi. Tra gli stabilimenti balneari c’è chi raccoglie le adesioni per la festa di fine stagione: da ieri molti stabilimenti hanno rinunciato alla presenza dei bagnini di salvataggio in torretta, chiudendo in anticipo gli stabilimenti balneari. La bassa stagione prevede i baywatch fino al 21 settembre, ma la gran parte degli operatori titolari di stabilimenti in zone decentrate, hanno scelto di chiudere. Il problema era stato sollevato a inizio stagione, quando a differenza degli altri anni la stagione di salvataggio è iniziata il 17 maggio e terminerà il 21 settembre.

Un mese in più di servizio che si aggiunge ai costi fissi degli operatori balneari, un costo che vale la pena sostenere in presenza di clienti anche se, le giornate in spiaggia non sono mai decollate come negli anni scorsi.

"I soggiorni si sono accorciati – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi – si fanno soprattutto week-end lunghi in cui i turisti si organizzano per visitare non solo la città, ma anche il suo entroterra, i borghi negli ultimi anni hanno molto appeal soprattutto sui turisti stranieri".

Sono proprio gli stranieri che in questi giorni visitano la spiaggia di velluto ed il suo hinterland, mentre il lungomare si presenta praticamente deserto. A ponente, i parcheggi lato mare si presentavano vuoti, in alcuni giorni, anche in piena estate, ma ormai da qualche settimana il lungomare è praticamente deserto, tanto che alcuni locali hanno già abbassato le serrande.

Cambia poco a levante, dove i locali sono ancora tutti aperti, ma già dalla prossima settimana alcuni si prepareranno a chiudere. Non aiutano i parcheggi a pagamento fino al 30 settembre: "Questo è un periodo dell’anno in cui bisogna invogliare le persone a venire sul lungomare – spiegano alcuni operatori – i parcheggi a pagamento non aiutano, a differenza della primavera, quando ancora si può parheggiare gratuitamente e pranzare vista mare".

Destagionalizzazione in corso, ma solo in centro storico dove nelle prossime settimane sono in programma numerosi eventi, un calendario allungato fino a Natale e Capodanno, serata in cui ci sarà una serata in piazza a cura di un’emittente radiofonica.