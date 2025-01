Gli stacanovisti dell’aula. C’è anche Campanile

Un anno di consiglio comunale, sono state 16 le sedute di Aula, dove sono stati approvati complessivamente 124 provvedimenti. La Conferenza dei Capigruppo si è riunita 18 volte e le Commissioni permanenti, che con il nuovo Regolamento da sette sono diventate quattro, hanno tenuto complessivamente 34 sedute. Il presidente del consiglio comunale Massimo Bello e i consiglieri Argentati Adriano (Lega), Filippo Crivellini (Lega), Davide Da Ros (Fratelli d’Italia)), Marcello Liverani (Fratelli d’Italia), Giuliani Ludovica (PD), Mariotti Simona (Lega), Carletti Andrea (Lega), Montesi Massimo (FDI), Schiavoni Floriano (Lega) con la partecipazione a tutte le sedute del Consiglio. A partecipare a 15 sedute Beccaceci Lorenzo (Vivi Senigallia), Bernardini Anna Maria (Forza Italia-La Civica), Campanile Gennaro (Amo Senigallia), Pergolesi Enrico (AVS-Diritto al Futuro), Piazzai Rodolfo (PD), Romano Dario (PD) e a 14 sedute Angeletti Margherita (PD), Ansuini Andrea (Forza Italia-La Civica) e Pagani Stefania (Vola Senigallia) mentre si attestano a 13 sedute consiliari. Bomprezzi Chantal (PD) e Malih Mohamed (Consigliere straniero aggiunto), invece e a 12 sedute consiliari, mentre Rebecchini Luigi Cosmo Damiano (Forza Italia-La Civica) ha partecipato. Sono a 11 sedute del Consiglio e Antonelli Daniela (Forza Italia-La Civica) e a 10 sedute. In coda De Vitto Antonio (FDI), con 6 sedute consiliari (in sostituzione di Tomassoni Silvia, che aveva partecipato a 9 sedute). "Il 2025 sarà un anno altrettanto importante – ha detto il Presidente Massimo Bello - perché vedrà il Consiglio comunale di nuovo protagonista. Non soltanto perché sarà chiamato ad esaminare provvedimenti rilevanti per la città ed il suo territorio, ma anche perché dovrà procedere all’esame di proposte di modifica di alcuni atti normativi, che disciplinano le istituzioni locali, tra cui lo statuto e altre norme regolamentari, di cui la legge attribuisce la prerogativa e la competenza all’organo di governo Consiglio. La Presidenza, in questo anno, procederà a valorizzare ulteriormente l’organo di governo di Consiglio ha anche attraverso una costante e stretta collaborazione con le presidenze dei consigli di altre città marchigiane e della provincia di Ancona. Credo inoltre sia necessario introdurre ulteriori innovazioni e ciò può avvenire, intervenendo sugli strumenti normativi e sui rapporti di collaborazione con i colleghi presidenti di altre città".