Gli "stakanovisti" del Consiglio sono tra Fratelli d’Italia e la Lega

Il presidente del consiglio comunale Massimo Bello ha reso noti i dati relativi alle presenze dei 24 consiglieri dell’Assise in aula e nelle commissioni permanenti. Di questi nove sono donne (5 nella maggioranza e 4 nella minoranza) e 15 uomini oltre ad un consigliere straniero aggiunto che non ha diritto di voto e non è computato nella composizione strutturale del Collegio, mentre il Sindaco è componente di diritto del Consiglio ed è computato nel quorum strutturale della validità delle sedute e delle votazioni. A condividere la partecipazione alle 11 sedute del consiglio nel 2023 sono stati Massimo Bello (Presidente del Consiglio – FDI), Andrea Ansuini (Forza Italia-La Civica), Andrea Carletti (Lega), Filippo Crivellini (Lega), Davide Da Ros (Fratelli d’Italia), Marcello Liverani (Fratelli d’Italia) e Massimo Montesi (Fratelli d’Italia). Fermi a dieci sedute Mohamed Mali (Consigliere straniero Aggiunto), Rodolfo Piazzai (PD), Dario Romano (PD) e Floriano Schiavoni (Lega). La gran parte dei consiglieri, tra cui Antonelli Daniela (Forza Italia-La Civica), Barucca Alessandra (Forza Italia-La Civica), Beccaceci Lorenzo (Vivi Senigallia), Anna Bernardini (Forza Italia-La Civica), Rebecchini Luigi (Forza Italia-La Civica), Tomassoni Silvia (Fratelli d’Italia) condividono la partecipazione a nove sedute del Consiglio, mentre Angeletti Margherita (PD), Gennaro Campanile (Amo Senigallia), Ludovica Giuliani (PD), Enrico Pergolesi (Diritti al futuro) e Pagani Stefania (Vola Senigallia) si attestano a 8 presenze in Consiglio. Le più assenteiste sono Chantal Bomprezzi (PD) e Lucia Pucci (Lega-dimissionaria) che hanno partecipato a sette sedute. La Consigliera Simona Mariotti (Lega-subentrata a Lucia Pucci) si attesta a 3 sedute consiliari, mentre Adriano Argentati (Lega-subentrato a Angelica Brescini dimissionaria) si attesta a 4 sedute. Oltre la presidenza ha reso noto anch el’elenco complessivo degli atti presentati dai Consiglieri nel 2023: 46 interrogazioni, 7 risoluzioni e 14 mozioni. L’Assemblea consiliare ha approvato nel 2023 complessivamente 118 delibere e si è riunita 11 volte. L’ultima seduta fiume del consiglio comunale, con a tema il bilancio è stata fatta lo scorso 28 dicembre, una seduta che ha fatto discutere per la frase ‘Stai zitta’, che il consigliere comunale di Amo Senigallia Gennaro Campanile ha rivolto all’assessore al porto e all’ambiente Elena Campagnolo.