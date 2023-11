Gli States e i rapporti con l’ex Urss

Da Fabriano all’America. Un lungo viaggio, che i Merloni hanno compiuto più volte. A cominciare da Vittorio, ex presidente di Confindustria e simbolo di un pezzo di storia industriale italiana, nonché presidente di quella Indesit che divenne una case history nelle business school statunitensi. Quel viaggio lo compie anche la nipote Maria Vittoria, giovane imprenditrice impegnata nel settore moda, formatasi dedicando particolare attenzione alle politiche internazionali. Da qui l’interesse verso gli States e l’epoca clintoniana, con un forte richiamo ai legami del nonno con gli Usa (Merloni dal 1981 al 1994 fece parte del Board of Directors of the Associates dell’Harvard Business School di Boston, e fu membro del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti).

Sempre con lo sguardo rivolto al mondo, ma con le radici ben piantate nelle Marche. Lei e la figlia di Vittorio, Maria Paola, promuovono le iniziative della Fondazione a lui intitolata. E tra queste c’è la recente pubblicazione di un libro che Maria Vittoria ha scritto con lo storico Andrea Spiri: ‘L’America di Clinton. Dalla Guerra fredda al disordine globale’. Il volume dà un contributo alla comprensione dei nostri difficili tempi ripercorrendo le vicende di fine ‘900, a partire dall’elezione di Bill Clinton a presidente degli Stati Uniti. La Guerra fredda è finita. La partita tra America e Urss, è stata vinta dallo Zio Sam, ma chi sperava in un mondo pacificato è rimasto deluso (dirlo oggi ha un sapore amarissimo). Anche perché la Nato puntava a est, senza compromettere il rapporto di cooperazione con la Russia di Eltsin.

Le cose cambiano, quando il posto di Boris viene preso da un personaggio con cui la Storia sta facendo ancora i conti: Vladimir Putin. Nel libro si leggono cose molto interessanti. Come l’incontro tra Clinton e Putin del 12 settembre 1999. Il primo gli parla di elezioni democratiche nell’ex Urss, e il secondo replica che "la Russia non ha un sistema politico consolidato. Gli elettori non leggono i programmi. Guardano i volti dei leader, indipendentemente dal partito". Fare opposizione è "suscitare agitazione, avere un impatto emotivo".

Insomma, c’è qualche problema con la democrazia. Eppure il futuro Zar dice a Clinton: "Apprezzo tutto quello che ha fatto per contribuire allo sviluppo delle relazioni tra i nostri Paesi". Sembra passato un secolo. In realtà, si legge nel volume, era Eltsin che voleva l’Europa. Crollato il Muro, disse a Clinton: "Bill, ti chiedo una cosa. Date l’Europa alla Russia. Gli Stati Uniti non sono in Europa e l’Europa dovrebbe essere un affare degli europei". La risposta? "Non credo che gli europei lo apprezzerebbero molto". Dagli archivi americani escono documenti che gettano nuova luce sulle ‘mire espansioniste’ russe in Europa, che non nascono certo con Putin. In altri si legge della volontà degli Usa di inglobare nel ‘perimetro atlantico’, entro il 2005, non solo l’Ucraina, ma addirittura la stessa Russia. Un libro sul (recente) passato da leggere, per capire qualcosa di più sul nostro tragico presente.

Raimondo Montesi