Gli strali di Carlo Pesaresi: "Tutti sono stati presi in giro. La gestione è inadeguata, il sindaco cambi la Bertini"

Dal Lazzabaretto 2024 che salta agli spettacoli ‘itineranti’ in città e soprattutto l’intenzione di spegnere la Mole Vanvitelliana come spazio culturale. Le dichiarazioni di Anna Maria Bertini, assessore comunale alla Cultura, hanno lasciato il segno.

A raccoglierlo è Carlo Pesaresi (Ancona diamoci del noi), consigliere di opposizione e massimo esperto di faccende culturali.

Pesaresi, da dove vuole partire?

"Mi lasci fare una premessa necessaria".

Prego.

"Il mondo della cultura anconetana e in particolare coloro che si occupano di eventi devono essere consapevoli che siamo in una situazione di massima allerta ed enorme preoccupazione".

Cosa intende?

"Da otto mesi a questa parte tutti sono stati presi in giro da un assessore inadeguato e in totale confusione. Appena insediata ha tagliato i contributi alle associazioni, poi per mesi ha detto che gli eventi sarebbero stati sostenuti attraverso una selezione, un bando che sarebbe dovuto uscire prima a novembre, poi a dicembre poi a gennaio. Oggi scopriamo che non vi sarà alcun bando, ma una semplice raccolta di manifestazioni di interesse senza che vi siano soldi a bilancio, senza che si capisca come poi i progetti verranno selezionati e a che titolo. Senza, dunque, alcuna possibilità di organizzare per tempo e con risorse certe".

Cosa ne pensa del piano degli eventi estivi sparsi in giro per la città?

"Si naviga a vista. L’unica cosa certa è che la Mole non li ospiterà e che uno dei luoghi simboli dell’aggregazione giovanile, il Lazzabaretto non aprirà. In alternativa allestimenti diffusi senza che si sappia quanti, dove e con che risorse verranno allestiti, chi si occuperà degli aspetti logistici e della sicurezza".

Si è passati da un accentramento, a volte forse eccessivo della scena culturale all’interno della Mole a una fuga dal Lazzaretto, è d’accordo?

"La Mole è l’emblema del pressapochismo e dell’incompetenza di questa amministrazione".

Sulla gestione di quello spazio culturale l’hanno convinta le parole della stessa Bertini?

"Abbiamo assistito all’ennesimo carosello vergognoso. Da mesi ci dicono che la gestione passerà da Mobilità&Parcheggi al Comune per liberare risorse. Mica vero niente. Scopriamo che M&P continuerà a gestire i servizi alla Mole almeno fino al 2025. Cambia solo la figura del responsabile e verrà tagliata un’unità. Come per altri mille fronti della giunta Silvetti, solo annunci che poi naufragano in tutt’altro".

Lei non è mai stato tenero con l’assessore Bertini, la ritiene la sola responsabile della situazione in cui versa la cultura ad Ancona dal suo punto di vista?

"Sono certo che l’inadeguatezza della Bertini risponda a una strategia chiara di chi ha scelto e imposto al sindaco quel nome. La volontà di sfasciare, di fare terra bruciata, di azzerare un patrimonio di ricchezza, di produzione e lavoro e di bellezza che questa città ha saputo creare negli anni".

Cosa intende quando parla di strategia?

"È ora che il sindaco, dopo aver subìto quel nome e quell’imposizione, reagisca, nell’interesse della città. Se la smetta di fare solo il ‘poliziotto buono’, la persona gentile che ascolta, ma svolga la sua funzione e il suo ruolo. Prenda atto di una situazione di pericolo per un settore che lui stesso ritiene fondamentale e rimuova l’assessore prima che sia troppo tardi e la sostituisca con una figura seria e competente".

Pierfrancesco Curzi