Gli studenti a lezione di cultura del viaggio

A prescindere dalle recenti cronache, è indubbio che il Sanzio sia in fermento come non lo si vedeva da tanto tempo. C’è un’iniziativa, in particolare, che porta viaggiatori giovani e consapevoli all’aeroporto: quella promossa da Go World, Ancona International Airport ed Enac, che s’intitola "imparare a viaggiare". Trattasi di un’ora di lezione per gli studenti delle Marche presso lo scalo dorico.

Il progetto, che ha raccolto numerose adesioni e commenti entusiasti nei primi mesi del 2023 si prepara così alla seconda edizione, mantenendo invariato il format e ribadendo il sodalizio tra i partner. L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi e gli studenti marchigiani di età inferiore ai 18 anni al mondo della "cultura del viaggio e delle sua importanza per la crescita, far conoscere le procedure di imbarco ed i diritti e doveri come passeggeri".

La lezione, della durata di un’ora circa, si svolgerà presso l’aeroporto di Ancona con referenti della società di gestione e di Go World e sarà gratuita per i partecipanti. "In questo momento più che mai ci sentiamo in dovere di ribadire la nostra sinergia con l’Aeroporto di Ancona e sottolineare l’importanza del viaggio come esperienza formativa ed educativa: imparare a viaggiare è imparare a vivere", il commento di Ludovico Scortichini, amministratore delegato di Go World.

Verrà simulata a tutti gli effetti una partenza in aereo con check in, emissione della carta di imbarco, invio bagagli, controlli di sicurezza e raggiungimento del gate previsto, ma anche i possibili imprevisti a terra e in volo. L’esperienza potrà essere vissuta ogni martedì di novembre, in due fasce orarie che vanno dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11. I gruppi di studenti dovranno essere costituiti da un minimo di 15 persone e un massimo di 25 e accompagnati sempre da almeno un docente. Per prenotazioni rivolgersi a: booking@goworld.it