Gli studenti a lezione di giornalismo al Carlino

Continuano le visite d’istruzione delle scolaresche della provincia nella redazione del Carlino di Ancona. E’ stata la volta della scuola primaria di Ripe-Trecastelli "Palazzi. Le classi quinte A e B, accompagnate dagli insegnanti Silvia Cingolani, Sabrina Sole e Carlo Cicconi-Massi, hanno portato gli alunni alla scoperta dell’affascinante mondo del giornalismo. I bambini hanno rivolto molte domande inerenti la professione e hanno avuto modo di apprendere le origini e la storia gloriosa del nostro quotidiano. Sulla scorta delle lezioni svolte in classe, gli alunni hanno potuto apprendere come si realizza un quotidiano, come si impagina, con quale criterio vengono scelte le notizie, come si trovano le informazioni, cosa c’è dietro la passione di fare uno dei mestieri più affascinanti di sempre.

Particolarmente curiosi, i bambini si sono mostrati anche preparati su titoli, composizione di una pagina, regole da seguire per realizzare un quotidiano. La giornata si è conlusa con la tradizionale foto di gruppo e l’osservazione della prima pagina de "Il Resto del Calino, datata 1885, una gigantografia su una delle pareti della redazione. Per una lezione indimenticabile.