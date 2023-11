Gli studenti chiedono di intitolare il parco al generale Anders: cerimonia con l’ambasciatrice

Li chiamano "esploratori della memoria" e mai nome fu più indovinato per gli alunni della scuola primaria di secondo grado "Lorenzo Lotto" di Loreto che, alla fine di un laborioso percorso di ricerca che li ha portati sulle tracce della Polonia nella loro città, si sono talmente appassionati alle testimonianze ritrovate da chiedere a sindaco e Comune di dedicare il parco di via Trieste al generale Anders e al secondo Corpo d’Armata Polacco, autori della liberazione di Loreto e delle Marche durante la Seconda Guerra mondiale. Dopo un iter amministrativo durato quasi un anno, il sogno dei giovani studenti è diventato realtà l’altro ieri quando ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di intitolazione, alla presenza delle principali autorità cittadine e della stessa di Anna Maria Anders, figlia del generale, oggi ambasciatrice polacca in Italia. Il parco di via Trieste è uno dei più ampi e noti di Loreto, situato a ridosso delle mura cittadine e accanto all’edificio delle scuole elementari "Marconi".