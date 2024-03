Gli studenti del Cambi in Consiglio regionale

Non hanno lasciato nulla al caso. La loro proposta di legge sulle ‘Disposizioni per la prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi alimentari e per il supporto ai pazienti e alle loro famiglie" l’hanno scritta, presentata, emendata e votata come in una normale seduta del Consiglio regionale. Una simulazione proposta dagli studenti dell’Istituto Cambi-Serrani di Falconara che, venerdì, in occasione della giornata nazionale del ‘Fiocchetto Lilla’ dedicata ai disturbi alimentari, sono stati ospitati a Palazzo Leopardi. Ad accoglierli i consiglieri Antonio Mastrovincenzo e Carlo Ciccioli, che hanno evidenziato la peculiarità e l’importanza di un’iniziativa realizzata nell’ambito scolastico. "L’interesse per il bene comune – ha detto Mastrovincenzo – è fondamentale e deve essere al centro dell’impegno di tutti noi. E voi state dimostrando di essere sulla giusta strada". Ciccioli si è soffermato sulle diverse problematiche che sono alla base dei disturbi alimentari e sulle possibili vie di uscita, dalla presa di consapevolezza del proprio stato, fino al recupero delle relazioni con l’esterno. Agli studenti il saluto del presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini.