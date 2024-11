Gli studenti del Laeng Meucci oggi dal presidente Mattarella

Nell’ambito dell’iniziativa

"Il quotidiano in classe" curata dall’Osservatorio Giovani Editori e sostenuta anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto, domani alcuni studenti dell’Istituto superiore "Meucci" di Castelfidardo avranno un incontro a Roma con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa iniziativa, rivolta a quegli insegnati che non si sentono soltanto dei formatori di studenti, ma soprattutto degli educatori di nuovi cittadini, porta gratuitamente nelle scuole secondarie superiori italiane che ne faranno richiesta, una volta alla settimana, per l’intero anno scolastico, alcuni tra i più importanti ed autorevoli quotidiani italiani. In pratica, sotto la guida del docente, tre diversi quotidiani saranno offerti gratuitamente e messi a confronto, nella versione digitale o cartacea, nel corso di una vera e propria lezione di educazione civica. Così hanno fatto gli alunni dell’istituto fidardense che domani avranno l’onore di essere presentati alla più alta carica dello Stato.