Gli studenti del Morea Vivarelli sviluppano la produzione di spumante

La scuola verso la valorizzazione del patrimonio vitivinicolo e la produzione delle uve base spumante. L’Istituto d’Istruzione superiore "Morea – Vivarelli" ha avviato il progetto biennale "lo Spumante Metodo Scacchi": sostenuto dalla Fondazione Cariverona e che sarà sviluppato dall’azienda agraria didattica dello stesso istituto tecnico Agrario G. Vivarelli. L’azienda ha partecipato a una selezione per il bando nuovo sviluppo 2022 della Fondazione Cariverona presentando un progetto per lo sviluppo della potenzialità viticola enologica del territorio con particolare riferimento allo spumante "metodo scacchi".

Il progetto è risultato tra i dieci finanziati a livello nazionale: due soli quelli assegnati nella regione Marche. Un risultato importante, come sottolineato dal consiglio di Istituto e dal dirigente Emilio Procaccini, il quale evidenzia in particolare come il progetto si inserisca nell’ambito della nuova specializzazione del corso per enotecnico attivata presso il Vivarelli.

L’Istituto infatti dal 2022 è inserito tra le scuole enologiche della Regione Marche a fianco dell’Istituto C. Ulpiani di Ascoli e l’Istituto G. Garibaldi di Macerata. La viticoltura fabrianese – costituita da pochissimi esempi di realtà produttive ma ancora ricca di vitigni antichi in via di riscoperta e caratterizzata da un potenziale micro climatico e pedoclimatico estremamente interessante per la produzione dello spumante – è stata oggetto di attenzione per agire in una visione di sviluppo del territorio.