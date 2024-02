Gli studenti del Podesti Onesti a Montecitorio

I ragazzi del 4DO hanno vinto il concorso ‘Giornata di formazione a Montecitorio’. Il prossimo autunno la classe sarà a Roma, per partecipare a due giornate di formazione, proprio all’interno della Camera dei Deputati, dove illustreranno la loro proposta di legge per la creazione delle ‘Case di Lea’, case di accoglienza per donne testimoni di giustizia. Un risultato straordinario per la 4 DO dell’istituto Podesti Onesti di Passo Varano. I ragazzi sono stati selezionati nell’ambito di un concorso in tema di Educazione civica realizzato dal Ministero dell’istruzione.