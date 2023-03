Gli studenti del Savoia Benincasa in finale nazionale

Nuovo successo per i giovani studenti del Savoia Benincasa nei Giochi Matematici a squadre miste: si sono classificati, con un totale di 992 punti, in prima posizione nella gara distrettuale per la selezione nazionale che si è svolta nel distretto di Forlì-Cesena. La talentuosa squadra, composta dal capitano Andrea Storchi (5Cs), dal consegnatore Nicola Ciarrocchi (4Bs) e da Luca Mastrosanti (4Bs), Alessandro Cajozzo (4Ds), Valerio Paolucci Bedini (4Cs), Davide Orlandini (5Ds) e Francesco Pieroni (1Gs), parteciperà alla fase finale nazionale che si svolgerà a Cesenatico il 5 e 6 maggio.