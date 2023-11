Gli studenti del Volterra contro la violenza. A scuola arriva l’ordine degli avvocati

In previsione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne fissata per sabato 25 novembre, il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Ancona ha aderito al progetto nazionale #generazionePari.

Per questo ha organizzato per oggi con il Liceo di Scienze Applicate dell’IIS Volterra-Elia un’occasione di discussione per le classi quarte sul tema “Violenza e Femminicidio, come contrastare la violenza di genere”. Saranno due ore, dalle 9 alle 11, di discussione e confronto per contribuire a combattere una deriva violenta sempre tristemente al centro delle cronache anche nel nostro territorio.

L’Avv. Paola Terzoni, Presidente del CPO Ancona delinea i contorni dell’iniziativa. "Grazie alla disponibilità della dirigente Scolastica prof.ssa Rosa Martino – spiega – ci confronteremo con gli studenti contando di avviare un percorso che prosegua nel tempo e non sia circoscritto a questa giornata". L’incontro avrà un carattere anche formativo per i ragazzi che potranno apprendere la dimensione del fenomeno in Italia e i tratti salienti della normativa vigente: cosa si intende per violenza di genere, quando si configura, i tratti salienti della violenza di genere e infine le conseguenze in sede civile e penale per chi si macchia di tali reali.

Il punto nodale è quello di creare le condizioni affinché la crescita della cultura del rispetto porti ad azzerare ogni forma di discriminazione. "Il cammino è molto lungo – aggiunge l’Avv. Gianni Marasca (foto) Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona che parteciperà all’iniziativa – ma deve essere un percorso continuo, senza soste, fatto di piccoli ma inesorabili passi da percorrere insieme ai più giovani che devono crescere con la consapevolezza dei pericoli ma anche delle forme di tutela previste".