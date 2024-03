Gli studenti in lotta con gli agricoltori

C’era anche una decina di studenti dell’istituto agrario ieri mattina per la protesta dei trattori nella zona commerciale di via Gallodoro. "Incolti sarete voi, no le nostre terre" recitava il loro slogan. Ragazzi provenienti da famiglie di piccoli e medi imprenditori agricoli . "Abbiamo quindici, sedici anni – spiegano – ma abbiamo voluto esserci per ridare dignità ad un lavoro che la sta perdendo. Studiamo per questo per portare avanti il patrimonio che ci hanno lasciato i nostri nonni e che non possiamo far morire così. La protesta è rimasta l’unica possibilità per invertire la rotta". Per tutta la giornata ieri i trattori sono rimasti nel parcheggio del centro commerciale Gallodoro con qualche incursione in città. Ma non è finita qui perché oggi gli agricoltori della provincia saranno in centro città. "Dalle 9,30 la mobilitazione si sposterà in centro sempre a Jesi – spiega l’organizzatrice Elisa Fulgenzi - in piazza della chiesa di San Nicolò dove verrà allestito un sit-in a cui sono stati saranno inviati il sindaco di Jesi e le amministrazioni comunali dei Comuni limitrofi. A loro e a tutti i cittadini spiegheremo le criticità che dobbiamo affrontare per far sopravvivere le nostre colture".

Sa.fe.