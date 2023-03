Gli studenti in visita a Palazzo Montecitorio

Altro "giro" in Parlamento per gli studenti del Cambi-Serrani. Di recente la VE del liceo è stata ricevuta a Palazzo Montecitorio quale vincitrice del concorso di formazione che consiste nella redazione di un disegno di legge sui crimini informatici, argomento scelto dai ragazzi insieme alla docente di diritto Norma Vivarelli. Un progetto di educazione civica che mira ad avvicinare i giovani alle Istituzioni. Gli studenti hanno assistito a una parte della seduta parlamentare in cui si stava votando in merito alla procedibilità d’ufficio e all’arresto in flagranza di reato. La delegazione falconarese è stata salutata dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, che presenziava i lavori, con applausi calorosi degli altri deputati. La giornata è proseguita nell’ex sala della Commissione Agricoltura per una simulazione dei lavori sulla discussione di una proposta di legge sulla circolazione dei monopattini che avevano studiato e discusso in classe. I giovani hanno interagito direttamente con gli onorevoli Devis Dori, Valentina D’orso, Antonio Baldelli e Sergio Costa. L’avventura romana si è conclusa all’indomani con la visita di Palazzo San Macuto, sede della biblioteca parlamentare.