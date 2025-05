Gli studenti si "vestono" da soccorritori

Sono attese almeno tremila persone tra alunni e famiglie, nonché i volontari, domenica 24 ai giardini pubblici di viale Moccia a Fabriano. Saranno teatro della dodicesima edizione della giornata "Prevenzione e sicurezza", un’iniziativa, promossa dal Gruppo volontari di Protezione Civile regionale e provinciale, che costituisce il momento conclusivo del progetto didattico "Scuole sicure", attivato all’istituto comprensivo "Marco Polo" di Fabriano e dedicato alla formazione di oltre 500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado già svolto nelle settimane scorse.

L’iniziativa prevede l’allestimento di due percorsi formativi distinti per fascia scolastica, con attività didattiche e dimostrative già dalla prima mattina, l’esposizione di mezzi speciali, esercitazioni simulate e incontri diretti con il personale che viene impegnato nelle situazioni di emergenza. Il programma si concluderà con un’esercitazione interforze di emergenza simulata. Durerà tutto il giorno l’evento e i cittadini sono invitati a partecipare anche per dare il proprio contributo.

Il coordinatore provinciale della Protezione civile Lorenzo Mazzieri alla presentazione ha detto: "L’Amministrazione comunale di Fabriano ha voluto fortemente portare questo progetto nella propria città, consapevole che le emergenze non si possono evitare, ma con le giuste regole si può ridurre al minimo il rischio. L’incontro con gli studenti dell’istituto, con docenti attenti e coinvolti, ha confermato la validità del percorso. I ragazzi hanno dimostrato interesse e attenzione, segno della rilevanza educativa dell’iniziativa".

La docente vicaria Liliana Rizzo, in rappresentanza dell’istituto, ha confermato l’adesione entusiasta della scuola, ringraziando i volontari della Protezione civile per la loro opera nelle classi e per aver offerto un’esperienza formativa che ha arricchito il percorso di educazione civica degli alunni.

Il sindaco Daniela Ghergo ha sottolineato l’importanza del progetto: "Si tratta di un’iniziativa che parla di generosità, di gratuità e di volontariato, dove formatori e volontari mettono a disposizione dei ragazzi le proprie conoscenze per un percorso concreto su prevenzione e sicurezza. Temi fondamentali, soprattutto in un territorio come il nostro, vasto, montano e soggetto a calamità naturali. Sapere come affrontare un’emergenza diventa un valore aggiunto, non solo per i ragazzi ma per l’intera comunità. Una giornata aperta a tutti insomma per diventare cittadini più consapevoli, preparati e sicuri".