Gli ultimi fuochi prima del lavoro Si fa sul serio: debutta il Consiglio

Una festa di gruppo per brindare alla vittoria storica per la conquista del capoluogo di regione e oggi il primo consiglio comunale. La giunta di centrodestra ieri ha fatto gli ultimi brindisi al porto turistico di Marina Dorica dove a partire dalle 21 sono arrivati i neo assessori scelti dal sindaco Daniele Silvetti per dare vita ad una serata di festeggiamenti dopo l’ufficialità della giunta presentata alla stampa venerdi scorso.

Calici in alto, grassi sorrisi e un lavoro tutto in salita per non deludere gli elettori che hanno voluto scommettere nel cambiamento. Alla festa di ieri sera, sotto lo slogan "Nasce una nuova Ancona", è arrivato anche il presidente della Regione Marche Francesco Acguaroli, Al "triangolone" non è mancata la musica con i Pronipoti beat band e gli esponenti della coalizione. Un momento tutto privato. Da oggi si inizia a lavorare duro. Dalle 14.30 è prevista la seduta del consiglio comunale, in presenza, dove ci sarà anche il giuramento del sindaco Silvetti, l’elezione del presidente del consiglio comunale e quella del vice presidente oltre che la comunicazione della giunta comunale.

Il Consiglio si potrà seguire anche online al link messo a disposizione sul sito del Comune. All’ordine del giorno anche il crollo di un albero nel parcheggio di via Fanti per l’approvazione di interventi di somma urgenza, se si farà in tempo. Insomma un consiglio comunale puramente tecnico, per la prima fase di rodaggio, dove siederanno anche i consiglieri di opposizione, pronti a sollevare anomalie e inadempienze da parte del nuovo esecutivo. E gli spunti non mancheranno.