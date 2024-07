Gli under 12 d’eccellenza. Atleti da tutto il mondo

Si è conclusa con grande successo la 41esima edizione del Torneo Internazionale Under 12 di tennis di Porto San Giorgio, uno dei più prestigiosi eventi sulla terra rossa per questa categoria a livello mondiale.

Quest’anno, il torneo ha registrato un record di partecipazione, con atleti provenienti da ben 23 nazioni diverse. Nel singolare maschile, il coreano Mingeon Choi si è aggiudicato il titolo senza dover disputare la finale, a causa dell’indisponibilità del finalista italiano Nicolas Lyam Basilone.

Nel torneo femminile, la vittoria è andata alla coreana Ayul Kim, che ha sconfitto l’atleta russa Arina Fomina con il punteggio di 6-2, 6-3.

Il tabellone principale ha visto la partecipazione di 32 uomini e 32 donne. La varietà delle nazioni rappresentate è stata impressionante, spaziando dal Venezuela alla Cina, dal Canada al Kazakistan.

Emiliano Guzzo, presidente FITP Marche, esprime grande entusiasmo per il torneo, che ha un grande presente e un futuro ancora più roseo, sottolineando: "Questo evento Under 12 è un gioiello nel panorama tennistico internazionale. La qualità dell’organizzazione, l’eccellenza delle strutture e il livello di gioco mostrato dai giovani atleti sono davvero impressionanti. Il successo di quest’edizione ci spinge a guardare avanti con ottimismo. Stiamo seriamente valutando la possibilità di portare eventi di ancora maggior prestigio in questa splendida location. La Fed Cup sarebbe un sogno, ma stiamo considerando anche altre manifestazioni di alto livello. Il circolo e l’intera provincia hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per ospitare eventi di caratura mondiale".

Il presidente del circolo sangiorgese, Luca Quinzi, interviene focalizzandosi sui numeri record di una edizione di altissimo livello: "Siamo estremamente orgogliosi di aver ospitato un torneo di tale calibro. Il record di partecipazione e la qualità del gioco dimostrano che il nostro impegno nel promuovere il tennis giovanile sta dando i suoi frutti. Questo torneo non solo offre un’opportunità unica ai giovani talenti di confrontarsi a livello internazionale, ma contribuisce anche a mettere in luce la nostra città e la nostra regione sulla scena tennistica mondiale. Continueremo a lavorare per mantenere e migliorare gli standard di eccellenza che ci contraddistinguono".

Il torneo under di Porto San Giorgio si conferma così non solo come un importante appuntamento sportivo, ma anche come un evento che promuove lo scambio culturale e il turismo, elevandosi a un ruolo di primo piano nel panorama del tennis giovanile internazionale e aprendo potenzialmente la strada a futuri eventi di ancora maggior prestigio che coinvolgano tutta la Regione Marche.

