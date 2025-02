Gli youtuber "DinsiemE" per la festa di Carnevale

Il Comune festeggia il Carnevale 2025 con i beniamini dei più piccoli. Sabato primo marzo in piazza Mazzini arriveranno i DinsiemE, la coppia di youtuber che ogni giorno cerca di portare un sorriso ai propri fan, divertendosi con loro e trasportandoli in avventure sempre più bizzarre e travolgenti. Con i loro video e le loro challenge divertenti sono riusciti a guadagnarsi tantissimi follower in poco tempo, creando la grande famiglia dei Dinsiemini, come vengono chiamati i fan della coppia. Sul loro canale YouTube, che attualmente raccoglie più di 2 milioni di iscritti, i DinsiemE divertono i loro piccoli fan di tutta Italia con scherzi, challenge e storie (dis)avventurose, che hanno già conquistato non solo i social, ma anche le librerie, la tv e il cinema. A Falconara la coppia presenterà il suo primo album ‘DinsiemE’, che contiene i tormentoni già amati dai fan e altri inediti.

Anche gli adulti potranno infatti tornare bambini e gareggiare alla maschera più bella e al gruppo mascherato più originale.In palio per la maschera più bella c’è un buono viaggio in Puglia per due persone offerto da GoWorld, mentre i gruppi mascherati potranno conquistare uno dei buoni cena da utilizzare nei ristoranti Arnia del Cuciniere, Delizie di mare, Labirratorio e Paradiso. Sono previsti premi anche per le scuole partecipanti. Quindi l’imperativo è dare sfogo alla fantasia e alla creatività, per vestire i panni di supereroi, personaggi famosi o per interpretare maschere inedite.

Il programma del Carnevale di Falconara 2025 prenderà avvio alle 14.30, quando in piazza Mazzini cominceranno a sfilare i gruppi mascherati, le scuole e le maschere singole. Alle 16 i DinsiemE che premieranno i primi 200 bambini mascherati con il loro Cd e saranno disponibili per firmarli. Nel corso del pomeriggio la giuria decreterà i vincitori dell’edizione 2025 del Carnevale falconarese.