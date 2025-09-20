Global Sumud Flotilla. L’anconetana Silvia:: "Finalmente siamo partiti"

Finalmente si salpa. Ieri, dopo un’attesa di due settimane rispetto a quanto inizialmente pensato, le barche italiane della Global Sumud Flotilla sono partite per unirsi alle altre imbarcazioni provenienti dalla Tunisia e che erano salpate a inizio settembre dal porto di Barcellona. Circa 60 imbarcazioni, ma il numero cambia a seconda dei tantissimi imprevisti che già la Flotilla ha dovuto affrontare, provenienti da 44 Paesi del mondo. L’obiettivo è portare cibo e aiuti umanitari alla popolazione stremata di Gaza. Ogni giorno di ritardo era vissuto a terra con apprensione, visto che la situazione in Palestina precipita sempre di più. Ora c’è l’occupazione di Gaza City da parte dell’esercito israeliano, una media di 80 morti al giorno e la maggior parte della gente è di fatto in trappola.

E intanto gli attivisti scrutavano il mare, in attesa di un momento buono per lasciare il porto. "Siamo partiti – racconta Silvia Severini, anconetana 54enne e mamma di due figli – dopo giorni di attesa ma anche di entusiasmo, cercando di risolvere piccole e grandi incombenze quotidiane, come può essere banalmente fare la spesa, con risultati anche tragicomici". Uno dei lati più toccanti e sorprendenti di questa missione, quando si ascoltano gli attivisti, è infatti la loro calma, la loro leggerezza. Si pensa al massacri di Gaza e intanto si vive, ci si raccontano storie, si sta insieme e si ride anche, col cuore sereno di chi sa di essere dalla parte giusta della storia. "Ci siamo fatti dare un passaggio da un Fiorino – racconta ancora Silvia – e ci siamo messi nel cassone. Al ritorno, con 8 buste della spesa, ci ha caricati un signore che quando ha capito che eravamo della Flotilla ci ha detto di sentirsi ’onorato’, di chiamarsi Corrado e di ricordarci ’del nostro autista’". Il problema è stato aspettare le imbarcazioni in arrivo dalla Tunisia, due delle quali sono state attaccate da droni per due notti di seguito. Piccole esplosioni sulle prue delle barche più importanti, in una delle quali c’era il direttivo della Flotilla, inizialmente derubricate dalla guardia costera tunisina a un mozzicone di sigaretta. Prima il mare grosso, poi i droni e le esplosioni a bordo, e poi ancora le difficoltà a rendere piccole barche a vela adatte per il mare aperto. Ma gli equipaggi non si sono persi d’animo e ieri finalmente anche la Seulle, con a bordo Silvia, ha preso il largo. "Eravamo ormeggiati a Punta Palo di Capo Passero, aspettando che le altre barche partissero dalla Tunisia per ritrovarci poi insieme durante la navigazione" spiega ancora Silvia, che avevamo incontrato a inizio settembre nel porto di Augusta mentre sulle banchine fervevano i preparativi per imbarcare quanti più aiuti possibili per i palestinesi di Gaza, svuotando nel contempo le imbarcazioni dal materiale lasciato dai proprietari precedenti. Tutte le imbarcazioni infatti, sono state comprate grazie alle donazioni arrivate da ttuto il mondo per Gaza e scovate nei porti di mezza Italia, per poi essere portate in Sicilia e preparate per la partenza.

A bordo della Seulle c’è anche Fabrizio, toscano informatico in pensione e vecchio lupo di mare, pronto a guidare il resto dell’equipaggio in mezzo al Mediterraneo: "Io non sono un attivista – aveva raccontato – ma la vista di quei bambini morti di fame per una carestia voluta dall’uomo, è inaccettabile. Può sembrare una follia la nostra, ma forse la vera follia è stare a guardare questo massacro senza fare nulla". Con Silvia e Fabrizio due ragazzi turchi e uno scozzese, in un mix di lingue, culture e sensibilità diverse. Ma un unico grande cuore.

Eleonora Grossi