Global Sumud Flotilla: "Le donne sono rimaste a bordo. Ognuno di noi sacrifica qualcosa"

"Poche le donne che hanno rinunciato alla missione e chi comunque è scesa continua a lavorare da terra, come la nostra portavoce Maria Elena Delia per una serie di incontri con le istituzioni. E chi è scesa non ha inventato inventato nessuna scusa. Ci sono motivazioni familiari, di lavoro, economiche, o anche semplicemente di paura. Nessuno è più in alto degli altri in questa nostra avventura e in una popolazione così variegata nessuno si sognerebbe mai di giudicare gli altri". Silvia Severini, la mamma di 54 anni che si trova con la Global Sumud Flotilla, racconta le ultime ore di questo viaggio storico. La missione, dopo lo stop a Creta, ha ripreso la navigazione alla volta di Gaza, le cui acque dovrebbero essere raggiunte in tre giorni: la Flotilla si trova a trecento miglia nautiche dalla Striscia e a due giorni di navigazione dalla zona di intercettazione. Zona in cui potrebbe intervenire l’esercito israeliano e zona in cui la nave Alpino della Marina italiana si fermerà. Al momento si tratta di 530 persone da 44 Paesi diversi, 40 delle quali sono italiane; 10 sono appunto donne.

"Ci sono io che sono una mamma e un’impiegata – racconta ancora Silvia –, c’è la giornalista Emanuela di Piazza Pulita che è rimasta a bordo, mentre il suo cameraman è sceso. E ancora, Gessica e Selvaggia, Margherita e Anna Lisa che sono le europarlamentari del Pd a bordo della Karma e Giuseppina che ha 78 anni ed è su una barca greca". Diversa provenienza, diversa età, stessa motivazione: "Creare un corridoio umanitario permanente".

Sì perché c’è ancora chi pensa che i volontari stiano viaggiando su barche a vela di proprietà, magari anche ignari dei reali pericoli o addiritura della destionazione finale, Gaza, appunto.

"C’è un ragazzo che fa lo skipper per vivere e ha perso tutte le commesse di settembre e ottobre. La stessa Maria Elena, la nostra portavoce, è un’insegnate ed è in aspettativa. Ognuno di noi sta sacrificando qualcosa per mostrare al mondo che è possibile, unendosi, credere in un bene superiore: non vogliamo forzare blocchi ma portare aiuti, chi è nell’illegalità è Israele quando attacca in acque internazionali. Ma all’alt di Israele ci fermeremo. Credo che nessuna delle imbarcazioni voglia forzare il blocco, perché si tratta di una missione pacifica e non violenta: queste sono le regole di ingaggio fin dall’inizio. Il blocco è illegale chiedo al governo di attivarsi affinché il blocco venga rimosso". Rotta dunque verso sud est, in attesa di trascorrere l’ennesima notte in mare aperto, sperando di riuscire a smuovere Governi e coscienze sul genocidio in atto a Gaza.

Eleonora Grossi