Glorio al lavoro per la giunta: "Un assessorato all’Infanzia". Spilli e Angeletti tra le novità

La sindaca Michela Glorio ha vinto le elezioni comunali di Osimo con il 57,37 per cento, 9.395 voti, 1.278 in più rispetto al ballottaggio dell’anno scorso e quasi 2mila in più raffrontandolo con il primo turno, nonostante il calo di affluenza di quasi 8 punti. Un trionfo per la prima sindaca di Osimo che ieri era già in municipio a lavorare per la città. A giorni dovrebbe essere pronta la giunta mentre si prepara per l’insediamento che potrebbe essere domani.

"Sono certa che da giovedì della prossima settimana sarò in grado di nominare la giunta. Ci saranno volti giovani, anche politicamente, nuovi. Attorno a me sette assessori di cui tre donne, per il rispetto delle quote rosa", conferma Glorio.

Conteranno anche le preferenze, tante raccolte dal Pd e dalla lista personale della sindaca. Dice che tutti gli assessorati sono importanti ma forse le sono più a cuore quello all’Infanzia, nuovo per Osimo, e al Centro storico.

Intanto è partito il toto nomi dei futuri assessori. In pole ci sarebbero Paola Andreoni, ex presidente del Consiglio e assessore, che oltretutto avrebbe ottenuto circa 500 preferenze, e Mauro Pellegrini, ex assessore al Bilancio delle giunte Pugnaloni.

Nomi che si affiancherebbero a quelli di Tommaso Spilli e Jacopo Angeletti, due giovani rispettivamente delle liste Ecologia e futuro (affine alla personale della Glorio) ed Energia nuova (lista "trainata" dai democrat).

E poi c’è chi spinge per Eliana Flamini (Pd) e Maria Francesca Verdolini (lista della sindaca), ex consigliere di minoranza del governo Pirani.

In Sala Gialla il Pd prende sei scranni come la lista della Glorio, 1 a testa per Ecologia e Futuro, Energia Nuova e Uniti per Glorio mentre restano fuori OsiAmo, Popolari per Osimo e M5s. C’è un lungo filo rosso che lega l’esperienza politica di Glorio: quando undici anni fa è stata nominata assessore al Commercio convocò per prima cosa i commercianti del centro e adesso sta per fare la stesso, come primo atto da sindaca però, per dare il via al cartellone degli eventi estivi.

"Abbiamo giocato una partita nuova e ce la siamo giocata. Quello che è successo nel 2024 è acqua passata, noi guardiamo al futuro. Adesso bisogna subito partire con il calendario degli appuntamenti dell’estate e con gli investimenti fermi – continua Gloiro -. Da quasi un anno la città di Osimo è bloccata, responsabilità di chi ha saputo costruire solo una campagna elettorale contro di noi ma si è dimostrato incapace di amministrare. Dall’opposizione mi aspetto un’opposizione costruttiva. Da parte nostra di certo ci sarà massima collaborazione con le minoranze nel rispetto del regolamento comunale".

Silvia Santini