Glorio si presenta: "Osimo come Bruxelles"

In uno dei suoi luoghi del cuore, Montetorto di Osimo a Casenuove, si è presentata ieri la candidata sindaco della coalizione di centrosinistra Michela Glorio, 41 anni, assessore al secondo mandato della giunta Pugnaloni (dal 2014 al 2019 a Sviluppo Economico, Ambiente e Turismo e dal 2019 anche al Personale). "Sono entrata in contatto con la politica quasi casualmente e dopo 10 anni ho capito l’importanza di come possa incidere nella vita di tutti i giorni – ha detto - La mia candidatura è in continuità con giunta e maggioranza ma con uno sguardo nuovo rispetto a 10 anni fa perché ci sono sfide nuove, come clima e intelligenza artificiale. A questo proposito ringrazio il sindaco Simone Pugnaloni che mi ha voluto in giunta 10 anni fa e con cui abbiamo condiviso molte idee e progetti. Ha segnato in positivo lo sviluppo della città, permettendomi di contribuirvi. Con Simone abbiamo una comunanza ideale ma stili diversi". Il primo cittadino sarà di nuovo nella squadra, così come gli attuali grandi nomi del centrosinistra. "Quando ho ufficializzato la mia candidatura molti si sono messi a disposizione da partiti non presenti a Osimo ma satelliti. Ci potrebbe essere un allargamento a posizioni affini alla nostra coalizione. Apertura anche ad Achille Ginnetti di ’Progetto Osimo futura’". Due i focus: "La mia esperienza lavorativa come europrogettista mi ha dato gli strumenti per consentire di rapportarmi col locale-globale. Lavorerò per una ’Bruxelles come Osimo’, importante per volgere lo sguardo verso un modello di città europea, usando la mia capacità di attrarre fondi europei capaci di creare sviluppo, benessere e welfare. Offro alla città la sensibilità di essere donna, che somma, aggiunge uno sguardo e un punto di vista diversi in una città costruita e governata per millenni da uomini. Mi definirei pacata ma determinata e molto concentrata sulle nuove priorità per la città. Come assessore sono fiera di aver triplicato il numero dei turisti e contribuito all’innalzamento della qualità della vita. Tanto è stato fatto ma tanto mi propongo di fare. Spero che la campagna elettorale sia altrettanto pacata e superi le contrapposizioni tra destra e sinistra". Sembrerebbe invece l’ennesimo nulla di fatto l’altra sera alla riunione delle liste civiche che col proprio candidato Sandro Antonelli non hanno palesato o meno il sostegno a un’alleanza con il centrodestra per correre uniti.

Silvia Santini