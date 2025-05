GLS Dolphins Ancona: nona vittoria consecutiva contro i Warriors a Bologna

GLS Dolphins suonano la nona a Bologna. Nona vittoria consecutiva per i ragazzi anconetani che saccheggiano a mani basse il "Lunetta Gamberini" di Bologna campo dei Warriors nell’insolito recupero della gara, saltata per il lutto vaticano, giocato di mercoledi sera. Nonostante le tante assenze dovute ad impegni scolastici e lavorativi i marchigiani di coach Parker sono saliti in terra emiliana per onorare l’ultima gara di regular season. I Warriors salvi dopo lo spareggio vinto sabato scorso contro i Lions Bergamo, i dorici matematicamente primi dopo aver espugnato il terreno dei campioni di Italia Panthers Parma nello scontro diretto per il trono del girone A. Nell’incontro dell’andata i dorici si erano imposti per 47-0 e a Bologna la gara dura meno di un quarto.

Tanto basta ai GLS Dolphins per scavare un solco incolmabile. L’imolese Dazzani è profeta in patria ricevendo un pass in post corner morbido ed educato lanciato da Eaton: 0-7. Nel seguente kick off De Jesus ritorna il cuoio fino a incontrare Magic Soltana che lo placca sonoramente, la palla schizza al cielo. Il più lesto è il giovane Ghiddi che guadagna il fumble. Un solo gioco basta a coach Aquinati per mandare in meta Terhark che con una one hand catch segna la seconda meta: 0-14. Si continua fino allo 0-30. Iniziano le turnazioni, non serve strafare e serve dare azioni e ritmo ai tanti ragazzi che hanno avuto meno spazio in stagione ma che hanno contribuito in maniera sostanziale alla bellissima regolar season dei verdearancio. Nella ripresa Ancona cala il ritmo e senza affanno trova altri punti nella connessione yankee tra Blake Eaton e Tyler Terhark: 0-37. La difesa dorica mette a riposo le armi più pregiate e Bologna trova una meta: 6-37.

Finisce così con i GLS Dolphins che chiudono la stagione con un 9-1 da incorniciare ed un futuro tutto da scrivere.