"Goccia dopo Goccia", al Misa lo spettacolo dedicato a Carlo Urbani

Prosegue questa sera (ore 21) con ‘Goccia dopo Goccia’ la stagione di prosa del Teatro Misa di Arcevia. E’ uno spettacolo sul medico di Castelplanio Carlo Urbani, che sacrificò la propria vita per imedire la diffusione della Sars, e sulla condizione fragilissima del nostro pianeta. Il testo è di Francesco Niccolini, la regia di Simone Guerro. In scena c’è Sandro Fabiani. La pandemia di Covid 19 non è stata solo un evento sporadico né casuale. Ci ha svelato la fragilità del nostro pianeta e mostrato quanto noi abitanti, sempre più interconnessi, abbiamo la grande responsabilità di salvaguardarlo.