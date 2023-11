"Goccia dopo Goccia" in ricordo di Urbani

Il ricordo del sacrificio e dell’umanità di Carlo Urbani nei Teatri di Fabriano, Cupramontana e Sassoferrato, con lo spettacolo "Goccia dopo Goccia" sostenuto dalla Fondazione Carifac. Una nuova produzione Teatro Giovani Teatro Pirata Impresa Sociale in collaborazione con Aicu Associazione Italiana Carlo Urbani e il patrocinio di Msf Medici Senza Frontiere. Il testo è di Francesco Niccolini, la regia di Simone Guerro, in scena Sandro Fabiani, tecnico audio e luci Fabio Dimitri. "Carlo Urbani è un esempio di dedizione, coraggio e spirito di servizio –sottolinea il presidente della Fondazione Carifac, Dennis Luigi Censi -. L’ente sostiene da oltre 30 anni iniziative che promuovo lo sviluppo culturale del territorio e un rilievo particolare viene dato alla valorizzazione di figure straordinarie, che con il loro impegno ed il loro contributo hanno reso un servizio senza eguali alla società. Tra queste figure emerge Carlo Urbani, il medico che per primo ha capito l’epidemia di Sars nel 2003. Si comincia martedì prossimo alle 11 al teatro Concordia di Cupramontana per proseguire il 24 novembre al teatro Gentile di Fabriano e infine il 15 dicembre alle 21, al teatro del Sentino di Sassoferrato.