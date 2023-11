"Goccia dopo goccia". Spettacolo dedicato al medico Carlo Urbani

In scena anche nel Fabrianese lo spettacolo "Goccia dopo goccia", sostenuto dalla Fondazione Carifac, sulla vita di Carlo Urbani, il medico dei poveri scopritore della Sars, originario di Castelplanio. Il suo sacrificio e la sua generosità saranno raccontati grazie alla produzione della compagnia di teatro per ragazzi Tgtp. Venerdì alle 21 sarà messo in scena al teatro Gentile di Fabriano e il 15 dicembre alle 21 al teatro Sentino di Sassoferrato.