Godano in sala per "Karma Clima" tra musica, arte e ambiente

Un’altra giornata imperdibile per gli estimatori dei Marlene Kuntz e del loro leader Cristiano Godano. Dopo il concerto di ieri al Mamamia di Senigallia domani è in programma un doppio evento a metà tra musica e cinema.

Si tratta della proiezione del film "Karma Clima", una storia nata dalla registrazione dell’omonimo album dei Marlene Kuntz. Per l’occasione Godano sarà presente in due sale della nostra provincia: il Cinema Gabbiano di Senigallia, e il Cinema Teatro Italia di Ancona.

Nel primo Godano parlerà del film alle ore 21.15, prima della proiezione; nel secondo l’artista arriverà al termine della proiezione, che inizierà alle ore 21.15. ‘Karma Clima’ è una vera e propria esperienza in cui la musica e l’arte aprono dei varchi nella percezione comune di temi fondamentali come il cambiamento climatico, la forza distruttiva che sta spingendo la Terra, le specie animali e l’umanità verso un punto di non ritorno. Una Music Factory che, tra residenze d’arte in luoghi emblematici, studi mobili ed eventi quotidiani, porta alla nascita dell’ultimo album dei Marlene Kuntz e crea qualcosa di nuovo e unico in materia di opportunità extra musicali e business culturale. Il film mostra la band cuneese durante le registrazioni del disco, il loro incontro con le comunità e le associazioni coinvolte e le testimonianze dei protagonisti sul tema del cambiamento climatico.