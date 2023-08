Gol che valgono oro, Gabbiadini va a Dubai

Non c’è solo l’Arabia Saudita con i suoi infiniti petroldollari ad attirare,a suon di ingaggi faraonici, i calciatori dei principali campionati europei. Anche gli altri ricchissimi stati del Golfo si iniziano a muovere per organizzarsi le loro leghe di alto profilo.

Come gli Emirati Arabi Uniti, dove ha scelto di andare a giocare, e forse chiudere una carriera di medio alto livello, il 32enne attaccante bergamasco Manolo Gabbiadini, approdato all’Al-Nasr, altro club emergente dei ricchi emiri del petrolio.

Una scelta redditizia per il fine carriera di questo attaccante di talento, frenato da alcuni infortuni nei momenti cruciali della carriera, quando poteva approdare alla Juventus o esplodere definitivamente nel Napoli.

Classe 91, undici campionati in serie A e uno in B, oltre a due anni in Premier League, Gabbiadini ha siglato con l’Al-Nasr un triennale da tre milioni l’anno, triplicando l’ingaggio che percepiva alla Sampdoria.

Da Bergamo al Golfo Persico, un bel salto per giocare a Dubai, in un calcio di livello dilettantistico ma con ingaggi americani, dove negli anni scorsi erano andati ad allenare Walter Zanga e Claudio Prandelli, peraltro entrambi proprio all’ Al-Nasr.

E ora ecco Gabbiadini, terzo giocatore italiano a Dubai (dopo Giuseppe Mascara, dieci anni fa, e dopo Gabriel Santini, che dal 2019 milita nell’Ittihad), al termine di una carriera iniziata a Bergamo, la sua città, uno dei tanti talentiprodotti del settore giovanile nerazzurro: l’esordio nella Dea appena 18enne, poi un anno di prestito al Cittadella, il ritorno con un solo gol in 23 partite, pur mostrando classe cristallina, tanto da entrare nell’orbita della Juventus.

Una parentesi al Bologna con 6 gol prima di un biennio alla Sampdoria da 15.

A 22 anni l’esplosione: 15 gol in 33 gare tra la Sampdoria e il Napoli che lo acquista a gennaio.

Con gli azzurri, allenati prima da Benitez e poi da Sarri, il 24enne Gabbiadini fa abbastanza bene, segna 16 gol in 56 partite, ma senza esplodere.

Anche in nazionale, con Conte ct, segna due gol, ma anche qui senza mai ritagliarsi un suo spazionel periodo dei vari Zaza o Pellè. Nel gennaio 2017 il salto in Premier League, con due stagioni al Southampton: anche qui segna, 10 gol, fa abbastanza bene ma non benissimo.

Nel 2019 il ritorno alla Sampdoria per quattro anni di sofferenza societaria, condizionati da infortuni alternati a fiammate di talento che per tre anni hanno garantito la salvezza ai doriani.

Con i blucerchiati 166 presenze e 46 gol, indossando spesso anche la fascia di capitano in alternativa a Quagliarella.

Da Genova a Dubai, dove Gabbiadini sarà presto raggiunto, è facile da prevedere, da altri calciatori e tecnici del nostro campionato…