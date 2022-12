Gola della Rossa Al via la nuova legge

Via libera del consiglio regionale, alle 4 di notte, alla proposta di legge regionale per l’istituzione del Parco Naturale Regionale della Gola Della Rossa e di Frasassi, nonostante la levata di scudi dei sindacati e del presidente dell’Unione Montana Esino e Frasassi Giancarlo Sagramola. I sindacati avevano fatto appello al presidente del consiglio regionale Dino Latini e a tutti i consiglieri pe fermare la riforma in attesa di approfondimenti ma ogni tentativo è stato vano. Nei giorni scorsi a protestare sono stati i sindaci dei Comuni dell’Unione proponendo ai Comuni di Arcevia e Genga l’ingresso nell’Unione con delega alla gestione del parco, da esercitare a turno, "per non vanificare 25 anni di preziosa attività". Cgil, Cisl e Uil, evidenziano "i complicati riflessi organizzativi per i lavoratori dipendenti (oggi 18, ndr) e per le funzioni proprie e attribuite all’Unione Montana e al Parco". Le sigle chiedono garanzie per la "tutela dei posti di lavoro del personale addetto" e parlano di "prevedibile carenza di figure professionali specifiche che si verrebbe a determinare all’interno del nuovo ente". I sindacati avevano chiesto una convocazione presso la commissione competente per "analizzare compiutamente l’esigenza organizzativa del nuovo ente e le procedure per il trasferimento del personale ad oggi impiegato trasversalmente tra i due enti".