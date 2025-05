Gola della Rossa, studenti in visita

Una delegazione di 23 tra studenti e dottorandi italiani e stranieri, guidata da Francesco Tinti, professore di Mining engineering, con i colleghi Fausto Peddis e Stefano Bonduà, ha visitato il polo produttivo di Gola della Rossa mineraria spa. Un’occasione preziosa per conoscere le peculiarità di un sito unico, tra i pochi in Europa, attivo nella coltivazione in sotterraneo di carbonato di calcio con un grado di purezza straordinario misurato intorno al 99 per cento.

Un prodotto che la Regione Marche ha riconosciuto come riserva strategica. "Con i colleghi, il gruppo di studenti e dottorandi, abbiamo visitato un sito di straordinario interesse dal punto di vista degli ambienti – le grandi camere di coltivazione e le tante tipologie di consolidamento - delle tecnologie meccaniche all’avanguardia che si utilizzano nelle gallerie, dei sistemi di areazione e dell’utilizzo di esplosivo – ha detto il prof Tinti -. Questa cava, che sino a pochi anni fa era a cielo aperto e che oggigiorno opera in sotterraneo, è un caso straordinario nel panorama italiano ed internazionale, una evidente opportunità professionale per i giovani interessati al settore minerario, ma anche un osservatorio speciale considerata l’eccellenza di questo sito".