Goldengas allo start

Si avvicina a grandi passi all’avvio del campionato la Goldengas Senigallia che ieri sera ha debuttato in amichevole a Baia Flaminia di Pesaro in un test contro il Pisaurum militante in serie C dopo la retrocessione decisa in estate dalla società che ha optato per ripartire da una categoria inferiore dalla B Interregionale, dove era lo scorso anno e dove sarà anche quest’anno la Goldengas Senigallia. La prossima amichevole già domani, alle 20, con un test sul campo del neopromosso, ma ambizioso, Recanati. Intanto la squadra 2024-25 è stata presentata nei giorni scorsi nella sede dell’azienda Goldengas, una scelta insolita e non casuale perché quest’anno ricorrono i 20 anni della sponsorizzazione – una delle più durature dello sport italiano – con la ditta del patron Franco Petrolini, che si avvicinò al basket nel 2004 senza mai staccarsene pur rimanendo sempre come main sponsor esterno, senza mai entrare a far parte direttamente della gestione del club. Anni di grandi risultati con stagioni da protagonista in serie B che non sarebbero mai stati possibili senza la vicinanza del marchio Goldengas. Emozionate le parole del fondatore dell’azienda Franco Petrolini, rivolte ai giocatori: "ho quasi 87 anni ma mi ricordo l’odore dello spogliatoio e del campo – ha evidenziato – Pensare che la Pallacanestro Senigallia diffonda il nostro nome in Italia da 20 anni è una soddisfazione, è una società seria".

Andrea Pongetti