Goldengas, arriva il Ferentino per la rivincita

Match cruciale quello di oggi alle ore 18 al PalaPanzini per la Goldengas Senigallia che nella prima giornata di ritorno della seconda fase ospita il Ferentino. La squadra laziale è l’unica ad aver battuto la Goldengas in questa seconda fase: era la prima giornata, Senigallia fu a lungo avanti prima di perdere nel Lazio 81-78 ma da allora sono arrivate ben cinque vittorie consecutive. Striscia ancora aperta che ha portato la squadra di coach Gian Marco Petitto in testa al girone Play-In Out con 22 punti, assieme al Val di Ceppo, che però è davanti per gli scontri diretti. Poco cambia perché comunque le prime tre delle dodici partecipanti si salveranno direttamente e al momento la Goldengas ha quattro punti di vantaggio sul gruppo delle quarte, tra cui c’è anche il Ferentino: chiaro dunque che un successo nel match di oggi, magari pure ribaltando la differenza canestri, metterebbe una ulteriore ipoteca sulla permanenza dei biancorossi in serie B Interregionale, visto che dopo il match di domani mancheranno soltanto cinque partite alla fine.

Ferentino è squadra da prendere con le molle, perché può vantare nel roster due totem per la categoria, giocatori molto esperti ed in grado di fare la differenza: si tratta dell’intramontabile pivot Bisconti, una vita in serie B, che a 43 anni continua ad andare in doppia cifra, e del playmaker guardia Rullo, 35 anni, anche stagioni in A1 e A2 alle spalle, che nella partita nel Lazio segnò i canestri decisivi, benché un contributo importante arrivò pure dall’ex Montegranaro Ciarpella, elemento di categoria e giocatore solido. Senigallia, però, è in gran forma, e in casa non vuole perdere punti. Intanto Gabriele Marini, vice di Petitto, è il nuovo allenatore dell’Osimo in C ma rimane anche a Senigallia nel suo ruolo come assistente del capo allenatore.

a. p.