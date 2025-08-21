Goldengas, definita la prima amichevole: debutto con la Virtus Civitanova il 30 agosto

Definito il calendario delle amichevoli della Goldengas Senigallia in vista del prossimo campionato di serie B Interregionale che inizia domenica 28 settembre con i biancorossi impegnati nella prima giornata in trasferta a Recanati. La Goldengas, che ha iniziato la preparazione in sede lunedì 18 agosto, debutterà col primo test il 30 agosto, sabato, ospitando al PalaPanzini nella prima amichevole stagionale la Virtus Civitanova, dunque una pari categoria. Si giocherà alle 17.30 con ingresso libero. La scelta del club e di coach Petitto è stata proprio quella di affrontare pari categoria, ma non solo: Senigallia sarà infatti al Memorial Attilio Pierini, il 13 e 14 settembre, un quadrangolare con altre squadre che affronterà in campionato cioè ancora Civitanova, Recanati e Porto Recanati. Il torneo si giocherà a Porto Recanati, nella semifinale di sabato 13 la Goldengas giocherà col Recanati. Prima, due test contro il Loreto Pesaro neopromosso in B Nazionale: il 3 settembre alle 18 si giocherà al PalaPanzini di Senigallia, il 6 invece si andrà a Pesaro alla stessa ora. Quindi, detto del Memorial Pierini, l’ultima amichevole sarà di nuovo in casa, stavolta contro un quintetto di categoria inferiore però, la Robur Osimo di C: si giocherà sabato 20 settembre alle 17.30. Un totale, per il momento, di sei amichevoli nell’arco di tre settimane per prepararsi al meglio al campionato e cominciare a conoscersi, visto che la squadra, se si escludono gli unici tre confermati (Giampieri, Sablich e Clementi) è completamente nuova.

Andrea Pongetti