Goldengas e Stamura a voi. Sogni promozione e salvezza

Tre giornate alla fine della seconda fase nel campionato di serie B Interregionale che dopo il turno infrasettimanale del 27-28 marzo ha osservato nel week-end il riposo per la festività pasquale.

Si riprenderà a giocare con la seconda delle quattro giornate di ritorno tra sabato 6 e domenica 7 aprile.

Tre partite, in tutti i tre gironi in cui attualmente il campionato è articolato (Gold, Silver, Play-Out) che forniranno i primi verdetti. Ribadiamo la formula, che è al suo primo anno ma non è piaciuta a nessuno tanto che già si parla di modificarla (sarebbe grave il contrario). Dopo la prima fase di 22 giornate, le squadre dei gironi Marche e Lazio si sono incrociate nei tre attuali gironi (appunto Gold, Silver e Play-Out) a cui si è arrivati portandosi dietro i punti ottenuti negli scontri diretti della prima fase.

Tre gironi da otto, otto giornate delle quali ne sono state giocate cinque, ne mancano tre. La Goldengas Senigallia è nel girone Gold dove la classifica attuale al momento recita: Bramante Pesaro, Matelica 16; Goldengas e Virtus Roma 14; Loreto Pesaro e Fiumicino 10; Palestrina 6; Val di Ceppo 2.

Al termine delle otto giornate le prime sei di questo gruppo giocano i playoff promozione partendo dai quarti di finale, le altre due concludono la stagione.

Partendo dai quarti, i playoff devono presentare al via otto squadre e dunque alle sei provenienti dal Gold si uniranno le prime due del girone Silver, che al momento vede Porto Recanati in testa a 18 punti, Ferentino, Amatori Pescara, Viterbo e Carver Roma a 12, Teramo e Pisaurum Pesaro a 8 e Cagliari 6.

Qui, le squadre classificate dal terzo all’ottavo posto si fermano, mentre le prime due vanno appunto ai quarti dei playoff partendo rispettivamente come testa di serie numero 7 e 8.

Chiusura col girone Playout, dove c’è la Stamura Ancona. Qui la classifica vede l’Aquila e Civitanova a 14, Stamura, Mondragone e Pescara Basket a 12, Roseto 10, Grottaferrata 8, Isernia 6. Anche qui mancano tre giornate dopo le quali le prime cinque si salvano (la Stamura dunque al momento sarebbe salva), la sesta va a giocare uno spareggio salvezza con la sesta di un altro girone, mentre le ultime due retrocedono direttamente in serie C.

Insomma, nel Gold Senigallia, già nei playoff, cerca il piazzamento migliore per poterli disputare col vantaggio del fattore campo almeno nei quarti; nel Playout Ancona deve assolutamente evitare gli ultimi due posti e magari anche il terz’ultimo, per non essere costretta a disputare un pericoloso spareggio contro un quintetto di un altro girone di cui magari si conosce poco o nulla.

Il calendario dice che, nel Gold, Senigallia ha due trasferte e una partita in casa: va a Roma domenica prossima e a Palestrina nell’ultima giornata, ospitando il già demotivato (sulla carta) Val di Ceppo, con cui però all’andata ha perso.

La Stamura invece ha due partite in casa, contro Grottaferrata e Mondragone, rendendo visita all’Isernia: squadre come Mondragone che al momento non sono ancora sicure di aver raggiunto la salvezza o che, nel caso del Grottaferrata e dell’Isernia vedono la retrocessione vicina e si giocheranno tutto in autentici scontri diretti contro i dorici, arrivati alla sosta però con due vittorie d’oro per classifica e morale.

Andrea Pongetti