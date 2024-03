Goldengas e Stamura alla ricerca del riscatto

Goldengas e Stamura per il riscatto dopo un brutto ultimo week-end. Quarta giornata della seconda fase in B Interregionale con Senigallia e Ancona chiamate a vincere, pur per motivi diversi, dopo la negativa giornata scorsa.

La Goldengas, arrivata in Umbria con due vittorie in altrettante gare, era stata sconfitta dal Val di Ceppo in extremis, gettando al vento una grande opportunità contro una squadra che ha poche speranze di agganciare i play-off ma che – guidata dall’ex Filippetti in panchina – domenica scorsa ha affrontato il match con grande piglio, meritando di vincere, al di là di qualche decisione arbitrale finale che non è piaciuta nell’ambiente senigalliese. Domani i biancorossi tornano alle ore 18 al PalaPanzini, dove quest’anno hanno vinto 11 partite su 12, tra l’altro consecutive dopo il ko nella prima di campionato, per ricevere il Palestrina, che, con 6 punti, insegue a -4 i senigalliesi, a 10. I laziali sono una squadra di grande esperienza, partita per essere protagonista, ma nell’ultima giornata pesantissima è stata la sconfitta interna subita col Loreto Pesaro, che ha dominato in lungo e in largo seppellendo il Palestrina sotto 40 punti di margine. La Goldengas non può sbagliare anche davanti al suo pubblico, arbitrano Uncini di Jesi e Martini di Mosciano.

Nella quarta giornata del girone playout invece la Stamura rende visita, sempre domani alle 18, ai campani del Mondragone (arbitrano Fornaro di Mentana e Mignogna di Riccia). Dopo l’insufficiente prestazione interna contro Isernia, la posizione dei dorici, a quota 8 in classifica, si è fatta più complicata anche se non certo irrimediabile: la Stamura ha gli stessi punti di Roseto e Pescara, mentre chiudono la graduatoria proprio Isernia e Grottaferrata, a 6.

Ricordiamo che al termine di otto giornate di andata e ritorno – dunque quella di domani è l’ultima partita della fase ascendente del mini girone – saranno proprio 2 le squadre a retrocedere direttamente in serie C, mentre la terz’ultima effettuerà uno spareggio salvezza. Match delicato dunque contro un Modragone che invece, a quota 10, è un po’ più tranquillo ma che vincendo metterebbe probabilmente un solido mattone sul discorso permanenza in B Interregionale.

Andrea Pongetti