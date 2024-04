Goldengas e Stamura, il futuro in due gare

Goldengas e Stamura, c’è ancora tanto da sudare e le ultime due partite saranno decisive. Domenica negativa per le due anconetane della B Interregionale impegnate rispettivamente nel girone Gold e in quello Play-Out di questa seconda fase: entrambe sconfitte, conosceranno il loro destino nelle ultime due giornate e ogni soluzione è ancora aperta.

Senigallia ha perso una partita con un punteggio da minibasket che dice tutto sulla tensione del match (48-47) a Roma contro la Virtus, tra mille polemiche: da Senigallia nessuno ha messo in discussione il verdetto (Roma sempre avanti anche se Giacomini ha sbagliato il tiro della vittoria) ma si è parlato di un "clima infuocato, quasi al limite dell’intimidatorio, con una sfiorata sospensione del match" nella piccola palestra della capitale, francamente non degna di un torneo nazionale, con 300 spettatori assiepati praticamente sulla linea di fondo campo. Polemiche respinte al mittente dalla sponda Virtus anche se la Goldengas per uscire dal parcheggio nell’impianto è stata scortata dalla Polizia. Vincendo i biancorossi sarebbero stati sicuri almeno del quarto posto: ora sono quarti, posizione ancora migliorabile ma la matematica potrebbe relegarli anche in quinta piazza.

Più complicata la situazione della Stamura nel girone Play-Out: Ancona ha sprecato una chance enorme in casa col Grottaferrata e ora la classifica del girone è un enigma anche se i primi verdetti sono già arrivati. L’Aquila e Civitanova sono infatti salve, mentre Isernia è la prima retrocessa. Ma per le altre cinque squadre, Ancona compresa, tutto è possibile: Stamura, Mondragone, Roseto, Pescara hanno 12 punti, precedendo il Grottaferrata, penultimo a 10 e al momento retrocesso assieme all’Isernia già condannato dalla matematica.

Ricordiamo che le ultime due di questo gruppo scenderanno in serie C mentre la terz’ultima dovrà effettuare uno spareggio salvezza. Il calendario ora aiuta: la Stamura nella prossima giornata va infatti proprio ad Isernia contro l’unica squadra già retrocessa. Una mano il programma lo dà pure nel girone Gold alla Goldengas che ospita il già tranquillo Val di Ceppo.

Andrea Pongetti