Goldengas, prova del nove. Derby per avvicinare la vetta

Goldengas per riaprire il discorso per il primato, Stamura per agganciare chi sta davanti abbandonando l’ultimo posto.

Tra due giorni si gioca la quinta di ritorno in serie B Interregionale, con le due squadre della provincia che sono entrambe sul parquet tra due giorni, alle 18 di domenica.

Il big match è quello di Senigallia, dove la Goldengas, terza con 20 punti assieme al Loreto Pesaro, ospita la capolista Matelica, prima da sola con 24: in seconda posizione c’è il Bramante, altra squadra pesarese, a 22. Ultima chance per i biancorossi per riaprire la corsa al primo posto, anche se questo vale poco: non ci sono promozioni dirette, ma le prime quattro, al termine di questa prima fase, si uniranno alle prime quattro del girone laziale per formare un nuovo gruppo da otto, in cui si ripartirà portandosi dietro i punti degli scontri diretti della stagione regolare.

Da questo punto di vista la Goldengas non sta benissimo: ha vinto solo col Loreto, perdendo due volte col Bramante e una col Matelica ed è soprattutto alla luce di ciò che la squadra di Gabrielli domenica dovrà vincere, altrimenti la seconda fase inizierà subito con l’handicap. La società di via Capanna he intanto espresso il proprio lutto per la scomparsa di Silvia, moglie di Franco Petrolini, storico sponsor col marchio Goldengas e di Ernesto Campagnolo, padre del fisioterapista Luca: Ernesto Campagnolo, a sua volta vicino allo sport come insegnante di educazione fisica, negli anni ’60 era stato anche calciatore della Vigor Senigallia.

Arbitrano Giardini e Marconi, entrambi di Ancona.

Gioca domenica alle 18 anche la Stamura Ancona, impegnata a sua volta in un derby, a Civitanova: locali non in un gran momento, ma comunque col doppio dei punti in classifica dei dorici, che hanno esultato soltanto in tre delle quindici partite disputate.

Prima della sosta, i biancoverdi avevano vinto due partite di fila, con una prestazione superlativa in particolare a Pesaro col Bramante.

Il derby di sabato scorso al PalaRossini contro Senigallia ha segnato un brusco risveglio ma la classifica è ancora aperta e nulla è precluso, anche perché al termine di questa prima fase non ci saranno retrocessioni dirette:

Ancona, con 6 punti, si trova ancora ultima da sola, ma vede davanti il Pescara Basket ad 8 e il Roseto a 10, ancora molto vicine. Serve però un exploit esterno. Arbitrano Pratola di Francavilla a Mare (Ch) e Ricci di Pedaso (Fm).

Andrea Pongetti