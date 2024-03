Goldengas-Roma, appuntamento con la storia

Appuntamento col big match della domenica ma anche con la storia per la Goldengas Senigallia che oggi alle ore 18 al PalaPanzini nella seconda giornata del girone Gold ospita la gloriosa Virtus Roma, società tra le più importanti della storia del basket italiano con uno scudetto e una Coppa Campioni all’attivo, oltre a tante stagioni in A. L’ultima nel 2020-21, quando la società si ritirò durante il campionato: rifondata, lo scorso anno era in serie C laziale ma ha vinto il campionato e quest’anno punta a fare altrettanto per risalire almeno in B Nazionale. Certo, i tempi gloriosi degli anni Ottanta, quando le sfide con l’altra grande, l’Olimpia Milano, richiamavano al PalaEur anche 14.000 spettatori per ammirare campionissimi come Larry Wright, l’alieno che dai Detroit Pistons planò in Italia cambiando il destino del basket capitolino tra il 1982 e il 1984, sono lontanissimi per la Virtus, che infatti ora gioca in una palestra più piccola e consona alla categoria attuale. Tuttavia, prima con 10 punti, assieme a Bramante Pesaro e Fiumicino, Roma sale da leader a Senigallia, contro una Goldengas che insegue assieme al Matelica a quota 8, e lo fa per riscattarsi dopo la sconfitta interna della settimana scorsa contro il Loreto: primo ko interno della stagione per Roma, che veniva anche da 13 vittorie consecutive. Per la Goldengas un osso duro ed arrabbiato, tra l’altro annunciato con un pullman di calorosi tifosi al seguito, ma anche un match stimolante per il prestigio e il valore dell’avversario, guidato in panchina dalla bandiera Alessandro Tonolli (657 presenze da giocatore, nessuno come lui) che non è solo gloria passata: Rocchi, l’argentino Whelan, Casale, Giorgi, Banach sono infatti giocatori di categoria superiore ma la Goldengas vista a Fiumicino può farcela. Arbitrano Giardini di Ancona e Caporalini di Osimo.

Andrea Pongetti