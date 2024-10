Goldengas Senigallia, al PalaPanzini questa sera arriva la Virtus Civitanova

Primo turno infrasettimanale nella serie B Interregionale, in campo oggi nella terza giornata del girone E che vede impegnate ben sette squadre marchigiane. L’unica della provincia di Ancona è la Goldengas Senigallia, che reduce da due prestazioni positive – la vittoria netta contro il Teramo all’esordio e la sconfitta onorevole di Ozzano sabato sera – torna al PalaPanzini per giocare questa sera alle 21 il derby contro una rivale tradizionale, la Virtus Civitanova. Match senz’altro da vincere contro il quintetto di coach Domizioli, che a sua volta ha 2 punti in classifica e punta alla salvezza come i biancorossi: le due squadre si sono affrontate pochi giorni fa sempre a Senigallia ma in amichevole, un match vinto da Civitanova contro una Goldengas priva però di capitan Giacomini. Nella Virtus, molto rinnovata rispetto alla scorsa stagione, occhio in primo luogo al playamker con punti nelle mani Santi, proveniente dalla C di Fossombrone ma già assai in luce in questa prima parte di stagione. Arbitrano Sperandini di Corridonia (Mc) e Martini di Mosciano Sant’Angelo (Te).