Goldengas Senigallia: match point decisivo contro Vasto in trasferta

La Goldengas ha il primo match point. Domani i biancorossi giocano l’ultima partita prima della Pasqua, penultima della seconda fase che si chiuderà in casa domenica 27 aprile contro il Palestrina, affrontando in trasferta il Vasto di coach Schiavi alle ore 20.30. Match point si diceva perché la squadra di Petitto, in testa al girone con 28 punti, assieme a Val di Ceppo e Civitanova, con un successo sarebbe salva non potendo più essere raggiunta dal Teramo, che al momento è quarto con 26 punti ma ha la differenza canestri sfavorevole nel doppio confronto (un successo per parte) in caso di arrivo in parità. Ricordiamo che le prime tre di questo girone da dodici conquisteranno la permanenza in categoria direttamente senza passare per i play-out. Play-out ai quali è ormai condannato il Vasto che cerca però, con 22 punti, di migliorare la sua posizione per affrontarli al meglio. All’andata Senigallia vinse piuttosto agevolmente, 89-69 contro il quintetto abruzzese che vanta diversi giocatori di categoria e un coach come Schiavi che ha allenato a lungo nelle Marche, affrontando più volte la Goldengas da avversario. Il match sarà trasmesso in diretta gratuita dalla pagina youtube del Vasto.

a. p.