Goldengas Senigallia sfida Pescara Basket: partita cruciale per la salvezza in Serie B

Terz’ultima giornata di serie B Interregionale, seconda fase, per la Goldengas Senigallia che ospita oggi alle ore 18 al PalaPanzini il Pescara Basket ultimo in classifica con appena 4 punti. Match che conta tanto per entrambe: il Pescara infatti in base al regolamento che condanna alla retrocessione diretta l’ultima in classifica senza nemmeno passare per i playout, sarebbe al momento l’unica retrocessa di questa fase Play-In Out, ma gli abruzzesi inseguono di soli 2 punti il Mondragone e dunque, con tre partite ancora da giocare, possono farcela ed evitare almeno la discesa immediata in serie C; d’altro canto la Goldengas sta invece molto meglio e nel terzetto di testa con Civitanova e Val di Ceppo con 26 punti vede vicina la salvezza diretta che è prevista appunto soltanto per le prime tre ma chi insegue – Roseto e Teramo – ha soltanto due punti in meno (24) in classifica quindi alla squadra di coach Gian Marco Petitto serve almeno un’altra, o forse due, vittorie per garantirsi la B Interregionale anche il prossimo anno.

All’andata fa una vera e propria passeggiata per Giacomini e compagni che dominarono un match senza storia: finì con quasi 50 punti di scarto, 106-60 e da allora è passato appena un mese, visto che era il 9 marzo. Sulla carta dunque un match agevole contro una quintetto giovanissimo anche se almeno in un paio di elementi – su tutti Stefanov, figlio dell’ex giocatore della Montepaschi Siena e della Nazionale della Macedonia– piuttosto talentuoso, ma oggettivamente non all’altezza di quello senigalliese. Dopo il match odierno la Goldengas giocherà un turno infreasettimanale a Vasto giovedì 17 aprile alle 20.30 e poi chiuderà in casa il 27 aprile alle ore 18 contro il Palestrina in quella che dovrà essere una festa per la salvezza raggiunta. Arbitrano Marconi di Ancona e Romanello di Ferrara.

Andrea Pongetti