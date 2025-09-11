Goldengas, si alza il sipario. Presentazione in grande stile

La Goldengas Senigallia si svela alla città domani sera, dalle ore 19, a Casa San Benedetto, bellissimo casolare di campagna (ma a due passi dal centro, in Strada delle Saline 58) utilizzato come struttura di accoglienza Caritas. Una serata che sarà aperta a tutte le famiglie, anche del settore giovanile e ai tifosi, che la società invita: "Sarà un evento davvero unico – sottolinea il club che gioca in serie B nelle varie denominazioni (da tre anni Interregionale) ininterrottamente dal 2002 – perché oltre alla prima squadra verrà presentato pure il settore giovanile (circa 250 tesserati). Ma non solo: verranno salutati gli sponsor (Goldengas c’è consecutivamente dal 2004 come principale), sarà lanciata la campagna abbonamenti in vista del campionato che inizia domenica 28 settembre (trasferta a Recanati) e sarà possibile anche iscrivere i giovani cestisti alle giovanili. Infine, punto ristoro, riffa di inizio stagione con premi e anche un maxischermo per seguire gli Europei di pallacanestro che si stanno disputando in questi giorni. Invitiamo il popolo biancorosso: sarà una serata per dimostrare tutto l’attaccamento ai nostri colori". Una Goldengas che quest’anno ha scelto di tornare all’antico con una squadra quasi tutta del territorio, allenata per il secondo anno consecutivo da Gian Marco Petitto.

Il confermato Giampieri, senigalliese, è stato promosso capitano mentre è tornato un altro senigalliese cresciuto nel vivaio, Cicconi Massi: i due, dovrebbero far parte del quintetto di partenza assieme al riconfermato classe 2005 pesarese Sablich, al play Battisti, di Fano, anche per lui un ritorno e infine all’argentino Tourn, pivot alla prima esperienza nelle Marche dove però aveva già giocato il padre. Ci sarà ancora l’ottimo play-guardia Clementi (di Cagli), mentre sono arrivati altri due giocatori dalla C pesarese, cioè Di Francesco e Foglietti, quest’ultimo approdato alla società dove il padre ha allenato per tre campionati.

Quindi, a completare il roster, il romagnolo Sirri, cambio dei lunghi e i giovani del vivaio Fabbri, Bomprezzi, Gentili, Ferraro, Cerioni, Natalucci e Virelles: un gruppo a chilometri zero, o quasi. Tre le amichevoli disputate fino ad ora, con buoni riscontri: battuta in casa Civitanova, pari categoria, 70-64, poi sconfitte di misura contro il Loreto Pesaro di B Nazionale prima a Senigallia, 69-72, poi a Pesaro, 83-76. La nota migliore, rivedere Sablich, reduce da un gravissimo infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo nel campionato scorso, già in grado di tenere il campo per molti minuti.

Andrea Pongetti