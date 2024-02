Goldengas, una vittoria per la seconda fase

La Goldengas cerca la matematica, la Stamura quantomeno progressi. La prima fase di serie B Interregionale volge al termine con le partite del fine settimana, terz’ultima giornata. Conta senz’altro di più quella della Goldengas, che alle 18 di domani al PalaPanzini ospita il Teramo: alla squadra di coach Andrea Gabrielli, che potrebbe rinunciare al cecchino Kevin Brigato (una ferita ad un orecchio subita in partita è costata qualche punto di sutura), servono due punti per garantirsi la matematica qualificazione al gruppo Gold della seconda fase, a cui accederanno le prime quattro del girone marchigiano e le prime quattro di quello laziale. Tutte si porteranno dietro i punti ottenuti negli scontri diretti della prima frase, con le squadre del proprio girone di provenienza. Dopo l’interruzione della striscia di sei vittorie consecutive a Pescara la settimana scorsa, Giacomini e compagni cercano un ultimo sforzo davanti ai propri tifosi per non dover essere costretti ad attendersi eventuali notizie positive dagli altri campi. Teramo è indietro in classifica, ma all’andata prevalse davanti al pubblico amico 78-76. Arbitrano Uncini di Jesi e Ricci di Pedaso.

Gioca invece in anticipo la Stamura Ancona, di scena già oggi alle ore 18 al PalaRossini contro il fortissimo Loreto Pesaro, alla vigilia considerato la favorita numero 1 per il salto in serie B Nazionale. Il cammino dei pesaresi fino ad ora è stato alterno, tanto da dover effettuare qualche correzione nel mercato stranieri (è arrivato da poche settimane l’argentino Martinez) ma quella di Pesaro resta una squadra di altissimo livello, come Ancona ha scoperto suo malgrado all’andata, quando in un match senza storia il Loreto vinse in casa doppiando l’avversario, 90-45: la sconfitta più pesante del torneo per la giovane Stamura. I dorici affronteranno il match senza dunque aver troppo da perdere, contro un avversario superiore e con già la consapevolezza di doversi giocare tutto nel girone Play-Out della seconda fase, in cui si dovranno evitare gli ultimi due posti per garantirsi la permanenza in cadetteria. Arbitrano Valletta di Montesilvano e Martini di Mosciano Sant’Angelo.

a. p.