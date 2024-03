Goldengas, via ai playoff: si parte da Fiumicino

Ancona per la salvezza, Senigallia per i playoff promozione: da oggi si fa sul serio. Inizia la seconda fase nel torneo di serie B Interregionale e le due anconetane finiscono in gironi diversi. La Goldengas è nel Gold: otto squadre, ci si porta dietro i punti della prima fase, e al termine di otto giornate le prime sei vanno ai playoff per la B Nazionale; sempre otto squadre e altrettante giornate nel girone playout dove c’è la Stamura, ancora punti che ci si porta dietro dalla prima fase ma in questo caso bisogna evitare di finire tra le ultime due che retrocedono direttamente in C ma sarebbe meglio evitare anche il terz’ultimo posto che obbliga a uno spareggio salvezza. Ancona debutta oggi in casa alle ore 18 contro l’Aquila: attenzione, si gioca al PalaScherma e non al PalaRossini, agli ordini di Paglialunga di Fabriano e Martini di Mosciano Sant’Angelo.

I dorici partono da 6 punti in classifica: al momento hanno tre squadre dietro e sarebbero salvi ma oggi si trovano di fronte la prima in classifica di questo raggruppamento, che di punti ne ha 10. L’Aquila è dunque abbastanza serena, ma si è agli inizi di questa seconda fase e di certo non può permettersi di regalare nulla perché la permanenza pure per gli abruzzesi è ancora tutta da conquistare.

Gioca poco dopo la Goldengas che alle 20 rende visita al Fiumicino nella prima partita del girone Gold: si gioca al PalaSupernova agli ordini di Rosato e Bernardo, entrambi di Roma. Fiumicino inizia questa seconda fase con 10 punti, la Goldengas ne ha 6 e dunque pur trattandosi della prima giornata è già una partita molto importante. Un match dove ci sarà un ex: Fiumicino infatti ha appena ingaggiato il lungo Lemmi, che era alla Goldengas nello scorso campionato e dunque debutterà proprio contro la sua ex squadra.

Rilasciati dalla compagine laziale, infarcita di nomi illustri (Staffieri, Allodi, Fanti), Marchetti e Moyer, ma proprio a poche ore dal match i capitolini hanno annunciato pure l’arrivo del bulgaro Avramov, ex Cska Sofia, Valencia e nazionale, con la quale ha disputato due campionati europei: insomma, Fiumicino pare essersi rinforzato non poco e voler puntare senza nascondersi alla promozione in B Nazionale.

a. p.