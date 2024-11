Gostoli, lo stacanovista della Camera: "E’ un orgoglio fare il parlamentare"

Con il 93,88 per cento di votazioni effettuate, l’onorevole Stefano Maria Benvenuti Gostoli risulta essere il deputato marchigiano "più presente" relativamente alle 9590 votazioni con procedimento elettronico dall’inizio della XIX Legislatura (13 ottobre 2022) al mese di settembre 2024. I dati sono stati diffusi recentemente e sono consultabili nella pagina della Camera dei Deputati. Il parlamentare di Fratelli d’Italia, anconetano doc, traccia un bilancio a due anni dall’avvio dell’esperienza a Roma, a sostegno del Governo Meloni.

Onorevole Stefano Maria Benvenuti Gostoli, come giudica questo "primato"?

"Beh, una bella soddisfazione. Ma il dato sarebbe potuto essere migliore, se non fossi stato assente (giustificato, ndr) per cause di forza maggiore per pochi giorni nei mesi di dicembre".

Che impegno è per lei?

"In primis è un orgoglio fare il parlamentare e rappresentare le persone alla Camera. Ed è anche molto stimolante. Studio tanto, come avviene nella mia professione di avvocato. Quel dato del 93,88 per cento nasce dalle votazioni in aula, ma soprattutto dal grosso del lavoro che svolgiamo in Commissione. Spesso faccio il relatore, apprezzo essere coinvolto attivamente nel percorso decisionale. Devo dire che c’è anche una buona dose di responsabilità delle opposizioni, soprattutto durante le discussioni in Commissioni".

E come giudica, invece, i primi due anni di Governo, sicché ci avviciniamo a metà legislatura?

"In maniera indubbiamente positiva. E fatemelo dire, anche per l’attenzione che l’Esecutivo ha saputo assicurare alla nostra regione".

A cosa si riferisce?

"Un esempio chiaro è quello dei fondi messi a disposizione delle Marche dopo l’alluvione del settembre 2022. Una soddisfazione relativa perché purtroppo quei milioni erano figli di una calamità devastante. Ma quel provvedimento del Governo Meloni è stato un segnale di enorme attenzione per il territorio".

E il provvedimento che, invece, la rende più orgoglioso? "Vorrei citare, su tutte, la proposta di legge che ho presentato per l’istituzione del Parco nazionale del Conero, assieme ad alcuni colleghi deputati, e che abbiamo reso nota nei mesi scorsi assieme ai sindaci delle città coinvolte, ai rappresentanti della Regione e al presidente del Parco stesso. Ci stiamo avvicinando ad un traguardo unico: quello del Conero diventerà il primo Parco nazionale esclusivo della regione, non condiviso con le altre. Una straordinaria opportunità per valorizzare le peculiarità e bellezze, non solo naturalistiche, del territorio. Ma nelle Marche c’è molto altro...".

A cosa si riferisce?

"C’è una legge che ha considerato 400 teatri italiani come monumenti nazionali. Pensate, di questi, ben 60 sono marchigiani. Un primato clamoroso, che la dice lunga sulla tradizione, sull’arte e sulla cultura delle Marche".

Sulla sua Ancona, invece, che dice?

"Sta finalmente uscendo dall’isolamento e da quella sorta di ‘auto-occultamento’ in cui il capoluogo era stato relegato nel tempo. Questo grazie a scelte politiche virtuose e a una bella sinergia politica. Portare qui il G7 Salute è stato indicativo".

Dovesse darsi un voto, dopo due anni da parlamentare? O, se non un voto, un giudizio sul suo operato, possiamo chiederglielo?

"Mi consenta di lasciare voti e giudizi agli altri. Posso dire che dopo il fisiologico periodo di ambientamento, per capire il funzionamento dei lavori alla Camera e in Commissione, mi sto dando da fare senza sosta. Studio, m’informo. Ecco, diciamo che non mi sto risparmiando".