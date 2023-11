Gozzini toccata e fuga: il dg di Torrette potrebbe tornare in Lombardia entro l’anno

Oggi al timone dell’ospedale pubblico migliore d’Italia secondo Agenas, domani la possibilità concreta di tornare alle origini alla guida del nuovo polo ospedaliero lombardo formato dalle strutture di Busto Arsizio e Gallarate. Il futuro di Armando Gozzini, direttore generale dell’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche, è giunto a un bivio. Dopo gli anni trascorsi nelle Marche, prima al Servizio Salute della Regione e dal gennaio scorso a Torrette, per il manager lombardo la chance di tornare a casa è concreta. A dirlo sono alcune indiscrezioni sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali in tal senso, eppure le voci che vorrebbero Gozzini al passo d’addio già entro la fine del 2023 si fanno sempre più insistenti. Da una parte la sua volontà, effettivamente concreta, di lasciare le Marche per un nuovo incarico nella sanità lombarda, dall’altra, a suffragare questa tesi, il valzer di ruoli chiave che si sta inaugurando nel territorio gestito dal centrodestra – come da noi – e dal presidente Fontana. Il Pirellone, infatti, ha avviato le procedure per le nomine dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie lombarde e una figura come quella di Gozzini sarebbe tra quelle papabili. Gli ambienti sanitari lombardi in particolare parlano della possibilità di riprendersi il ruolo lasciato alcuni anni fa, quando Gozzini ha guidato le aziende ospedaliere prima di Gallarate e poi di Busto Arsizio. Senza dimenticare le esperienze nello staff medico del Milan. E qui la sua figura si ricollega a quella di Adriano Galliani, di recente eletto Senatore nel collegio di Monza e Brianza. Il valzer delle poltrone sanitarie in Lombardia riguardano 40 posti da dg, ruoli scelti da una specie di short list composta da un centinaio di nomi. In questa lista ridotta di nomi ci sarebbe pure quello di Armando Gozzini.