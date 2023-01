Gradino ’killer’ in piazza Pergolesi "Va rimosso o segnalato in fretta"

"Non si può più attendere quel gradino di piazza Pergolesi va rimosso o segnalato come si deve". In pressing il consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Grassetti che nei giorni scorsi con i suoi colleghi di partito ha lanciato un’iniziativa simbolica "nel luogo esatto dove purtroppo è caduta e cade molta gente. Abbiamo collocato – spiega - due sagome di cartone a terra, sopra la vecchia macchia di sangue lasciata recentemente da una povera signora, vittima tra le tante, di quell’inciampo insidioso per evidenziare, ancora di più, l’urgenza di mettere al sicuro quel gradino, apponendo fioriere o altra protezione ad impedire il passaggio, almeno sino a che sia completato l’iter amministrativo per l’intervento tecnico che risolverà definitivamente il problema. Questo è quanto chiediamo all’Amministrazione, che non può (e non deve) restare passiva di fronte a quel pericolo vivo e costante".